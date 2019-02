ONU anuncia acordo entre Houthis e Governo do Iémen

O Governo do Iémen e os rebeldes Houthi chegaram a acordo sobre a primeira fase da retirada de combatentes da cidade portuária de Hodeida.

Em comunicado, as Nações Unidas saúdam o entendimento alcançado na Suécia este fim de semana.

Apesar de não haver ainda uma data para a desmobilização de efetivos de ambas as partes, a ONU espera que as tréguas permitam, em breve, a entrada de ajuda humanitária no país.

Os combates em Hodeida têm agravado a situação no Iémen, em guerra desde 2014.

A coligação internacional liderada pela Arábia Saudita tenta desde então expulsar os combatentes houthi, apoiados pelo irão.