Campanha da Zara com modelo com sardas causa polémica na China

A modelo chinesa Jing Wen chamou as atenções no seu país natal, depois de aparecer num anúncio publicitário de cosméticos da rede espanhola de lojas de roupa. Em causa estão as sardas da modelo que geraram debate na rede social Sina Weibo, uma vez que é raro ver chineses com esta característica.

Os medias chineses falam numa "aparência icónica" das sardas de Jing Wen.

Segundo a BBC, há quem critique a campanha publicitária, dizendo que mostra uma "imagem feia" dos chineses. Consideram que a modelo está "feia" e chegam até a acusar a Zara de "insultar" e "denegrir" a imagem dos chineses.

Mas também há quem defenda a imagem, chamando a atenção para a necessidade de ajudar as pessoas aceitarem a sua beleza natural.

Jason DeCrow

"Eu odiava-as"

Nos últimos cinco anos, Jing Wen tornou-se numa das caras mais conhecidas no mundo da moda, tendo já participado em várias campanhas de marcas de roupa, como a Calvin Klein ou a H&M.

A modelo não respondeu à polémica, mas falou sobre as inseguranças de ter sardas. Numa entrevista à Vogue, em outubro de 2016, Jing Wen confessou que costumava odiar ter sardas.

"Quando era pequena, odiava-as porque normalmente os asiáticos não as tem. Na escola, tentava escondê-las, mas agora está tudo bem. Gosto delas e isso é suficiente."

Uma das "normas de beleza" da China, assim como da Ásia Oriental, é ter um rosto imaculado, sem marcas. Deste modo, a campanha publicitária da Zara tem sido vista como controversa na China.



Jason DeCrow

A resposta da Zara

Perante a polémica, a empresa espanhola disse que as suas campanhas publicitárias não têm como alvo apenas a China, mas o mercado mundial. "As nossas modelos são fotografadas no estado puro, as imagens não são mudadas, nem modificadas", disse um porta-voz da Zara, citado pela emissora britânica.

Esta resposta não satisfez alguns utilizadores do Weibo, que criaram o hashtag #ZaraRespondsToUglifyingChineseModel, numa alusão ao facto de a empresa estar a tentar mostrar o "lado feio" dos chineses.

Mas nem todas foram as críticas. Muitos aplaudiram a decisão da Zara de não modificar a imagem de Jing Wen, mostrando descontentamento perante as críticas de pessoas do seu próprio país.

"Para muitos, a ideia do que é esteticamente agradável é muito reduzida", disse um dos internautas.