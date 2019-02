Fogo obrigou ao encerramento do aeroporto de Ciampino, em Roma 

Última atualização às 9h14

O incêndio que esta manhã obrigou ao encerramento do Aeroporto de Ciampino, em Roma, já está controlado. Todos os voos previstos foram suspensos.

Não há registo de feridos, mas os passageiros e funcionários do Ciampino foram retirados do aeroporto por precaução

O fogo terá tido início por voltas 8h00, 7h00 em Lisboa . As chamas foram controladas. No local permanecem bombeiros e polícia.

As autoridades estão a investigar as causas do incêndio.

A polícia de Ciampino divulgou na rede social Twitter informação sobre a retirada dos passageiros do aeroporto.

Pelo menos sete voos foram desviados para o Aeroporto Internacional de Roma - Leonardo da Vinci.