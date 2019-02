População do Iémen continua à espera de ajuda humanitária

No Iémen, prosseguem os combates, apesar do cessar-fogo assinado em Dezembro. Tanto as forças governamentais, apoiadas pela Arábia Saudita, como os rebeldes Houtis, apoiados pelo Irão, comprometem-se a sair da cidade de Hodeidah.

No entanto, a população massacrada pela guerra civil e pela fome continua à espera da chegada da ajuda humanitária, revela a reportagem da SKY News, a televisão britânica associada da SIC.