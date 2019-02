Turquia emite 324 mandados de prisão por suspeita de ligação ao movimento de Fethullah Gülen

As autoridades turcas emitiram hoje mandados de prisão contra 324 pessoas suspeitas de ligações ao movimento do religioso Fethullah Gülen, acusado por Ancara de estar por trás do golpe fracassado de julho de 2016, informaram os media turcos.

Estes mandados foram emitidos por procuradores em várias províncias, incluindo Istambul, Ancara e Izmir, como parte de investigações sobre as redes 'gulenistas'.

O escritório do procurador de Ancara já anunciou, na manhã de hoje, a prisão de 30 das 89 pessoas que tiveram mandados emitidos.Além disso, mandados de prisão foram emitidos contra 182 pessoas em 42 províncias pelas autoridades em Izmir (oeste), de acordo com a agência de notícias privada DHA.A agência estatal Anadolu também informou que o procurador de Istambul emitiu mandados de prisão para 53 soldados ainda no ativo.

Os expurgos após o fracassado golpe de 15 de julho de 2016 continuam em ritmo constante, com dezenas ou até centenas de prisões semanais.Mais de 760 pessoas foram presas na semana passada em todo o país, mas 138 delas foram posteriormente libertadas, incluindo 122 que ficaram sob supervisão judicial, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pelo procurador de Ancara.

Desde golpe de Estado fracassado, mais de 55.000 pessoas foram presas e 140.000 foram demitidas ou suspensas.As autoridades turcas acusam Gülen de ter fomentado a tentativa de golpe de 15 de julho de 2016, mas o religioso, que mora nos Estados Unidos há 20 anos, nega categoricamente qualquer envolvimento.

