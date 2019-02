Centro sobre Obama em Chicago travado na justiça

O juiz John Blakey determinou esta terça-feira, que o grupo 'Protect Our Parks' tem razões legais para questionar a instalação do centro presidencial Obama, avaliado em 450 milhões de euros, no parque Jackson, no sul de Chicago.

A acção que deu entrada em tribunal em 2018 acusa a autarquia de Chicago de transferir ilegalmente terrenos públicos para uma instância privada- a Fundação Obama.

O projeto do centro que vai ocupar cerca de oito mil metros quadrados do histórico parque, inclui uma biblioteca e um museu para retratar os mandatos presidenciais de Barack Obama, entre 2009-2017.

Charles Rex Arbogast

Uma outra acção em tribunal movida por um outro grupo em 2016 conseguiu anular um plano de mais de 400 milhões de dólares com a assinatura de George Lucas, criador da saga "Star Wars" para construir um museu também em terras públicas na orla de Chicago. Esse museu está em construção em Los Angeles.

Para os ambientalistas, o autarca de Chicago, Rahm Emanuel, ex-chefe de gabinete de Obama e principal impulsionador da construção do centro, não tem autoridade para ceder o uso de terras públicas para projetos privados.

Além disso, o grupo defendeu que os seus direitos constitucionais seriam violados caso o dinheiro dos seus impostos fosse usado para construir um edifício onde pudessem ser promovidos os interesses políticos do ex-Presidente norte-americano.

No entanto, o magistrado considerou "não existirem provas de que os queixosos usem, visitem ou de alguma forma desfrutem do parque Jackson", localizado no sul da cidade, no coração da comunidade afro-americana.

O juiz Blakey prometeu agilizar o processo da ação judicial, mesmo que haja julgamento, para não atrasar mais o processo de construção.