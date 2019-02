Jovem filmado em confronto com índio pede indemnização milionária

Um jovem norte-americano que protagonizou um vídeo viral ao ser confrontado por um nativo americano vai processar o The Washington Post. Nicholas Sandmann exige uma indemnização de 250 milhões de dólares (cerca de 220 milhões de euros) pelo que considera ter sido uma cobertura “tendenciosa”.

O vídeo correu o mundo depois de ter sido noticiado originalmente pelo The Washington Post em janeiro deste ano. Nele é possível ver um grupo de jovens junto ao Memorial Lincoln, em Washington D.C., e um grupo de ativistas índios americanos que participavam na Marcha pelos Povos Indígenas.

Pouco depois, o jovem de 16 anos, que usava um boné com a mensagem “Make America Great again”, o slogan da campanha presidencial de Donald Trump, é filmado a provocar Nathan Philips, um dos ativistas índios que tocava um tambor. Ao fundo, outros estudantes da Escola Secundária de Covington são vistos a rir-se.

O momento tornou-se viral e gerou discussão sobre racismo e intolerância, que o jovem rapidamente negou. Agora, a família anunciou que vai processar o The Washington Post pelo que consideram ser uma cobertura “tendenciosa” da situação com o objetivo de envergonhar o presidente dos Estados Unidos e ainda “bullying” a Nicholas.

Na documentação oficial os pais do jovem afirmam que o “The Post ignorou as regras básicas do jornalismo para prosseguir com a sua tendenciosa e conhecida agenda contra Donald Trump”. Consideram ainda que conduziu uma “multidão de valentões que atacaram e ameaçaram o Nicholas, um estudante inocente”.

O processo apresentado pelos pais do jovem exige uma indemnização milionária ao jornal, de 250 milhões de dólares, e esclarece que Nicholas e os colegas aguardavam pela chegada de um autocarro depois de participaram na Marcha pela Vida contra a legalização do aborto.

Nicholas Sandmann recebeu o apoio de Donald Trump através de um tweet que o Presidente dos EUA publicou na sua conta esta quarta-feira: “Apanha-os Nick. Fake News!”.