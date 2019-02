Balanço de mortos num incêndio no Bangladesh sobe para 81

O balanço de mortos na sequência de um incêndio de grandes dimensões que deflagrou na quarta-feira num edifício habitacional em Daca, no Bangladesh, subiu para 81, disseram hoje as autoridades locais.

Anteriormente, as autoridades já tinham anunciado que pelo menos 67 pessoas tinham morrido no incêndio, sendo que muitas delas tinham ficado presas dentro dos prédios.

O incêndio, que deflagrou durante a noite num edifício que servia também de depósito de produtos químicos, propagou-se esta manhã a várias casas, carros e outras estruturas.

O fogo na área de Chawkbazar está praticamente sob controlo, após mais de 10 horas de combate ao incêndio.

O distrito em questão data do período Mogol, com uma história de cerca de 400 anos, e é repleto de edifícios separados por becos estreitos, com residências por cima de lojas, restaurantes ou armazéns.

Lusa