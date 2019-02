Estátua de padre que terá abusado de menor derrubada na Polónia

A estátua foi derrubada na última madrugada numa praça central de Gdansk, na Polónia. Na origem do ato de vandalismo estará o facto do nome de Henryk Jankowski, uma das figuras que derrubou o comunismo no país, estar ligado a atos de pedofilia.

Jankowski, que foi capelão em Gdansk, foi afastado em 2005, um ano depois de uma investigação que o envolvia em atos de abuso sexual de um menor de treze anos. O padre morreu em 2010 e não chegou a ser acusado.

O ato de vandalismo contra a estátua que o homenageia no centro de Gdansk aconteceu horas antes do Papa Francisco ter dado início a uma reunião histórica no Vaticano sobre o tema da pedofilia, que abala a igreja católica.

As autoridades acabaram por retirar a estátua do local.