Chuva forte causa pelo menos dois mortos em Luanda

Um balanço provisório das fortes chuvas que caíram na noite de quinta-feira sobre Luanda dá conta da morte de duas pessoas, na sequência do desabamento da residência em que habitavam, informou hoje o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.



Segundo o porta-voz do Comando provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Minguêns, as mortes ocorreram no município do Kilamba Kiaxi, tendo uma das vítimas morrido no local e a outra numa unidade hospitalar para onde foi levada.



Faustino Minguêns referiu que há também o registo do desabamento por completo de uma ponte, que liga o bairro Popular ao do Golf, no Kilamba Kiaxi, tendo já iniciado o serviço de reposição daquela infraestrutura.



O responsável frisou que algumas árvores caíram, em algumas zonas da capital angolana, devido aos fortes ventos, e centenas de residências ficaram inundadas devido às fortes chuvas, que continuaram na manhã de hoje, mas de forma mais moderada.

Lusa