O salvamento de um cão... que afinal era um lobo

Quando decidiram resgatar o que achavam ser um cão das águas geladas do rio Parnu, na Estónia, e levá-lo ao veterinário, os dois trabalhadores não imaginavam que afinal o animal era um lobo.

O caso insólito aconteceu na quarta-feira, quando os dois homens que trabalhavam na barragem daquele rio viram um animal em dificuldades na água. Decidiram abrir caminho pelo gelo e resgatá-lo. Só depois de transportarem o animal até uma clínica veterinária descobriram que, afinal, tinham salvado um jovem lobo.

À imprensa local revelaram que tiveram que carregar o animal, que “era pesado”, mas que se manteve calmo.

“Dormiu sobre as minhas pernas. Quando as estiquei, levantou a cabeça por um momento”, contou um dos homens citado pela BBC.

EUPA

Já na clínica, os veterinários levantaram suspeitas sobre a estatura do animal, anormalmente grande para um cão. Só com a ajuda de um caçador familiarizado com os lobos da região foi possível concluir o que era: um lobo macho com apenas um ano de idade.

Depois de conhecida a verdadeira espécie do animal, os veterinários preferiram colocá-lo numa jaula após o tratamento, de forma a assegurar a segurança de todos caso se tornasse menos amigável. Depois da descoberta, e ao questionar os veterinários, perceberam que o lobo se manteve dócil e calmo durante o resgate devido à baixa pressão arterial.

O animal acabou por recuperar e foi devolvido ao seu habitat natural com uma coleira GPS que permite aos investigadores acompanharem o seu estado.

“Estamos muito felizes com o final desta história” disse a Associação da Estónia para a Proteção dos Animais (EUPA, na sigla original). “Queremos agradecer a todos os participantes, especialmente aos homens que resgataram o lobo e aos veterinários que não tiveram medo de o tratar”.

O lobo foi eleito animal nacional da Estónia em 2018.