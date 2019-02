Obras de arte pintadas por porco à venda em Portugal

Resgatado de um matadouro em maio de 2016, Pigcasso gosta das "coisas boas da vida: comer, dormir, comer e repetir". É assim que é apresentado na sua página oficial na internet, na qual é possível ver as obras de arte, comprá-las ou até marcar uma visita ao abrigo de animais, perto da Cidade do Cabo, na África do Sul, onde Pigcasso mora e passa a vida a pintar.

O estilo expressionista é passado para quadros que estão à venda por valores entre os 600 e os 1800 euros. Mas não é só com quadros que os desenhos são usados.

No início do mês, a Swatch lançou o relógio Pigcasso, em honra do artista que o pintou, com uma edição limitada para assinalar o Ano Novo Chinês do porco, e que está à venda em Portugal.