Centenas de manifestantes contestam em Argel quinto mandato de Bouteflika

Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Argel contra um quinto mandato do Presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, apesar do dispositivo policial.



A mobilização dos manifestantes, que respondeu a apelos nas redes sociais, envolveu hoje algumas centenas de pessoas, menos do que as dezenas de milhares registadas em protestos na sexta-feira em toda a Argélia, especialmente na capital, onde as manifestações são estritamente proibidas, constataram no local jornalistas da France Presse (AFP).





"Argélia livre e democrática!", "Não ao 5.º mandato!" foram algumas das palavras de ordem dos manifestantes, alguns dos quais acabaram detidos, segundo relatos da AFP.



As manifestações, proibidas em Argel desde 2001, têm sido convocadas nas redes sociais como forma de protesto ao quinto mandato do Presidente Bouteflika, no poder há uma década, desde 1999.



Bouteflika, de 81 anos, que anunciou em 10 de fevereiro concorrer a um quinto mandato presidencial, conduziu o processo de pacificação da Argélia, terminando um conflito civil que durava desde 1992 e permitindo a amnistia a grupos islâmicos afastados dos centros de decisão política.

Lusa