Ator D'Artagnan Júnior morre aos 58 anos

O ator brasileiro José D'Artagnan Júnior morreu esta domingo aos 58 anos. Segundo a plataforma G1, o ator estava internado há três semanas com problemas no fígado e sofria de Hepatite C e Pancreatite.

A notícia foi anunciada pelo amigo e ator Miguel Falabella e confirmada pelo irmão, Jefferson de Paula. Deixa um filho de 33 anos e a mulher, a autora Maria Carmen Barbosa, com quem casou há 25 anos.



D'Artagnan Júnior começou a carreira televisiva em 1978, com a telenovela "A Sucessora", e o último trabalho foi como Aziz, em "Salve Jorge".

O ator participou em muitos outros programas televisivos, como "Insensato Coração" (2011), "Dicas de Um Sedutor" (2008), "O Profeta" (2006) , "Da Cor do Pecado" (2004), "Kubanacan" (2003), "Andando nas Nuvens" (1999), "Labirinto" (1998), "Pecado Capital" (1998), "Malhação" (1998), "O Amor Está no Ar" (1997), "Cara e Coroa" (1995) e "Você Decide" (1992).