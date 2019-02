Avião da Air Astana com ordem para sair de Beja, mas sem autorização para levantar voo

A rádio TSF avança que as autoridades que investigaram o incidente já deram permissão à aeronave para descolar do aeroporto de Beja, mas à rádio a companhia aérea confirmou que ainda não recebeu a autorização necessária do fabricante do aparelho para voltar a voar.

Em novembro passado, os pilotos perderam o controlo do avião enquanto sobrevoavam Lisboa e tiveram de ser escoltados por caças da Força Aérea até Beja.

A responsabilidade do incidente ainda não foi assumida por nenhuma entidade, mas o primeiro relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários aponta para houve falhas na configuração da aeronave, ainda durante a configuração.