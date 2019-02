Reino Unido proíbe na sua totalidade movimento xiita libanês Hezbollah

O Governo britânico anunciou esta segunda-feira que o movimento xiita libanês Hezbollah vai ser totalmente proibido no Reino Unido, qualificando-o como uma "organização terrorista".

"O Hezbollah continua com as suas tentativas de desestabilizar a frágil situação no Médio Oriente", indicou o ministro do Interior britânico, Sajid Javid, em comunicado.

"Não podemos continuar a fazer a distinção entre a sua ala militar, já proibida, e o partido político. Por este motivo, tomamos a decisão de proibir o grupo na sua totalidade", acrescentou.

Segundo a agência de notícias France-Presse, ser membro do Hezbollah ou promover o movimento será punível com uma pena que pode ir até 10 anos de prisão.

Esta proibição entrará em vigor na sexta-feira se receber a aprovação do parlamento, que deve ser apenas uma formalidade.Israel e os Estados Unidos da América consideram o Hezbollah uma organização terrorista, mas apenas o seu braço armado é classificado como tal pela União Europeia (UE). Em 2017, vários países árabes, nomeadamente os do Golfo, descreveram o movimento como "terrorista".

Londres também vai proibir as organizações 'jihadistas' Ansar ul Islam e o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (GSIM na sigla em francês), a principal aliança 'jihadista' na região do Sahel, ligado à Al-Qaeda.

No total, 74 organizações estão atualmente proibidas no Reino Unido de acordo com a legislação antiterrorista, além de 14 grupos associados à Irlanda do Norte.

Lusa