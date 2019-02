"Alunos brasileiros: vamos cantar o hino"

"Prezados diretores, pedimos que, no primeiro dia de regresso às aulas, seja lida a carta que segue em anexo nesta mensagem, da autoria do ministro da Educação, professor Ricardo Vélez Rodríguez, para professores, alunos e demais funcionários da escola, com todos alinhados diante da bandeira do Brasil, e que seja executado o hino nacional", diz o texto ao qual o jornal Estadão teve acesso.