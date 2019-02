Avião luta contra ventos fortes em Gibraltar

O voo, com destino a Gibraltar, foi obrigado a fazer um desvio e aterrar em Málaga devido aos ventos fortes que encontrou pelo caminho.

As filmagens partilhadas nas redes sociais mostram a força do vento e a dificuldade do piloto em controlar a aeronave. À CNN, o autor do vídeo explica que foi surpreendido por um barulho alto, altura em que espreitou pela janela e viu o avião “fazer manobras divertidas”.

“Devido a ventos fortes na zona de Gibraltar os nossos pilotos decidiram aterrar em Málaga por precaução”.

A British Airways pediu desculpa pelo sucedido e explicou que arranjará transporte terrestre para que os passageiros possam continuar a viagem até Gibraltar. A companhia aérea garante que em nenhum momento houve riscos para a segurança.