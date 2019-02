China pede contenção ao Paquistão e à Índia após ataque na Caxemira paquistanesa

A China pediu hoje ao seu aliado Paquistão e à Índia que demonstrem moderação, após o bombardeamento de Nova Deli a um "campo de treino" islâmico num território controlado por Islamabad.

"Nós esperamos que a Índia e o Paquistão tenham contenção e ajam de maneira a estabilizar a situação na região e melhorem as suas relações, e não o contrário", disse à imprensa o porta-voz da diplomacia chinesa, Lu Kang.

A Índia anunciou hoje que realizou um "ataque preventivo" e matou um "grande número" de membros do movimento islâmico Jaish-e-Mohammed, grupo que reivindicou o ataque suicida de 14 de fevereiro na Caxemira indiana, que matou mais de 40 paramilitares indianos.

Para Pequim, "a luta contra o terrorismo é uma questão global e um desafio global que requer a cooperação de diferentes Estados".

"Condições favoráveis devem estar em vigor para fomentar a cooperação internacional", disse Lu.

Os ataques indianos fizeram crescer as tensões entre os dois vizinhos e rivais, que possuem armas nucleares e que se envolveram em várias guerras no passado, inclusive sobre a Caxemira.

Islamabad, que nega apoiar a infiltração de militantes islâmicos na Caxemira indiana e as atividades de rebeldes separatistas armados, ameaçou na semana passada retaliar no caso de ataques da Índia ao seu território.

A China é o principal aliado do Paquistão e tem uma relação difícil com a Índia, com quem teve uma breve, mas mortífera, guerra por fronteiras em 1962.

Os exércitos dos dois países viveram um período de tensões no verão de 2017, nos Himalaias.

Lusa