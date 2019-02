Elétricas deverão solicitar continuação de funcionamento de Almaraz até 2028

As elétricas donas da Central nuclear de Almaraz deverão solicitar até 30 de março próximo a continuação do funcionamento da unidade até 2027 e 2028, segundo a ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera.

"O que [as empresas donas] vão fazer, pelo menos é o que me disseram na discussão que tivemos, é que vão solicitar continuar a funcionar até 2027-2028", disse Teresa Ribera hoje a um grupo de jornalistas correspondentes estrangeiros em Madrid, entre eles o da Agência Lusa.

A responsável governamental acrescentou que Iberdrola, Endesa e Naturgy "têm de solicitar ao Conselho de Segurança Nuclear (CSM) [espanhol] a autorização de funcionamento ou fecho antes de 30 de março do corrente ano".

Ribera sublinhou que em "2027-2028 vão encerrar a central e proceder ao desmantelamento em condições de segurança, o que dá margem para fazer as coisas bem feitas".

O Governo e elétricas espanholas chegaram nas últimas semanas a um acordo indicativo para fechar todas as centrais nucleares ainda em funcionamento entre 2025 e 2035.

Teresa Ribera insistiu que o funcionamento das empresas e num quadro europeu de concorrência livre, "o Governo [espanhol] não pode impor fechos, nem pode impor que continuem a funcionar fora dos critérios dos proprietários".

"Apenas por razões de segurança do fornecimento, o que não é o caso", explicou a ministra responsável pela Transição Ecológica.

As cinco centrais nucleares em funcionamento em Espanha - Almaraz (Cáceres), Vandellós (Tarragona), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia) e Trillo (Guadalajara)-, que têm um total de sete reatores nucleares, cumprem 40 anos de vida útil entre 2023 (Almaraz) e 2028 (Trillo).

Teresa Ribera também se mostrou convencida, depois das conversações que teve com as elétricas, que estas estão "comprometidas" em não abandonar os trabalhadores depois do encerramento das centrais.

Segunda a ministra, as empresas proprietárias irão manter os contratos com os trabalhadores diretos e as empresas subcontratadas e, nalguns casos, vão apresentar projetos de investimentos na zona.

Os trabalhadores da central nuclear de Almaraz manifestam-se hoje para pedir o prolongamento do funcionamento do complexo por mais dez anos, com concentrações marcadas para todas as semanas até ao final de março.

A primeira manifestação dos trabalhadores, que pedem o prolongamento do funcionamento da central nuclear de Almaraz decorre à porta do complexo nuclear espanhol, após uma decisão tomada recentemente numa assembleia que decorreu em Navalmoral de la Mata (Cáceres), e que juntou cerca de 200 trabalhadores hola, sendo que ficou definido realizar todas as terças e quintas-feiras, ações pelo prolongamento do funcionamento do complexo.

Espanha tem eleições legislativas em 28 de abril próximo e o parlamento deverá ser dissolvido na semana que vem, a 05 de março, passando o Governo a ser de gestão até que um novo executivo tome posse.

Lusa