Pelo menos 20 mortos e 40 feridos em incêndio no Cairo

Última atualização às 10h03

O número de vítimas mortais deverá aumentar, informou fonte do hospital mais próximo da estação ferroviária de Ramsis, onde deflagra o incêndio.

As autoridades isolaram de imediato toda a zona circundante da estação.

Testemunhas dão conta de densas colunas de fumo, que podem ser observadas na zona do incêndio. Imagens publicadas na rede social Twitter, mostram a dimensão da tragédia.

A explosão de um depósito de combustível parece estar na origem do fogo. Um comboio de alta velocidade chocou contra o depósito, dando origem ao incêndio, avança a AP.

De acordo com o jornal Al-Ahram, uma colisão de comboios pode estar da origem do incêndio. Nenhuma das versões foi, no entanto, confirmada pelas autoridades.

Informações publicadas na rede social Twitter dão já conta de um número superior de vítimas mortais.

As redes sociais divulgam também vários relatos de testemunhas:

"Eu estava na gare e vi um comboio de alta velocidade a chocar contra a parede." "Toda a gente começou a correr e muitas pessoas morreram depois da composição explodir."

Amr Dalsh/ Reuters

Em agosto de 2017, um grave acidente ferroviário nos arredores de de Alexandria, no norte do Egito, causou mais de 40 mortos e 130 feridos.