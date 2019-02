Putin e Netanyahu reúnem-se em Moscovo para analisar mecanismos de coordenação na Síria

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reúnem-se hoje em Moscovo para analisarem os mecanismos de coordenação dos dois países na Síria.

"No centro de nossas conversações estará a consolidação do Irão na Síria. Estamos a agir contra ela, estamos a atacar as suas bases e continuaremos a agir contra eles. Falarei com o Presidente (Putin) sobre isso", disse Netanyahu num vídeo divulgado pelo seu gabinete.