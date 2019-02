Chipre anuncia descoberta de 3.º maior parque de gás natural do mundo

O governo do Chipre anunciou esta quinta-feira a maior descoberta de gás natural da história do país, e a terceira a nível mundial, num bloco marítimo da sua Zona Económica Exclusiva (ZEE), de acordo com fontes oficiais.

O ministro da Energia do Chipre, Yorgos Lkkotripis, revelou a descoberta do parque "Glafkos", no bloco 10 da ZEE cipriota, que conterá entre 142 milhões e 227 milhões de metros cúbicos de hidrocarbonetos.

Durante uma conferência de Imprensa conjunta com a empresa norte-americana ExxonMobil, que explorará o campo com autorização do governo do Chipre, o responsável pela pasta da Energia disse que ainda falta apurar dados mais concretos sobre o potencial de produção energética, mas pode já perceber-se que se trata da maior descoberta feita em território cipriota e que este constitui o terceiro maior parque mundial de gás natural (o maior é o parque South Pars/North Dome, no golfo Pérsico).

O parque "Glafkos" é a segunda descoberta de gás natural no Chipre, após, em 2011, ter sido encontrado o parque "Afrodite".

Estas descobertas têm sido feitas na costa sul do Chipre, que possui uma área de pesquisa de 51 mil quilómetros quadrados, divididos em 13 blocos incorporados na sua ZEE.



Lusa