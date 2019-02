Cimeira Trump - Kim termina abruptamente e sem acordo

A cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte terminou hoje, em Hanói, sem que fosse alcançado "qualquer acordo", anunciou a porta-voz da Casa Branca.

A assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, adiantou que a segunda cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un foi encurtada e o almoço previsto entre os dois líderes não se realizou.

Sanders acrescentou que "não foi concluído um acordo, mas as duas delegações vão continuar a dialogar no futuro" e acrescentou que a conferência de imprensa de Trump, marcada para as 16:00, foi remarcada para as 14:00 (07:00 em Lisboa).

No início das negociações, os dois líderes admitiram a abertura de gabinetes de ligação nos dois países, enquanto Kim afirmou estar disposto à desnuclearização.Trump disse desejar um bom acordo, mas indicou não ter pressa.

Com Lusa