Paquistão recusa participar em reunião internacional devido à presença da Índia

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão anunciou hoje que recusou participar na reunião da Organização para a Cooperação Islâmica, nos Emirados Árabes Unidos, em protesto pela presença da União Indiana.

A decisão do chefe da diplomacia do Paquistão, Shah Mahmood Quresshi, ocorre na sequência da escalada militar entre Islamabad e Nova Deli, que se agrava diariamente.

A reunião da Organização para a Cooperação Islâmica vai realizar-se em Abu Dabi, Emirados Árabes Unidas, sendo que os representantes da União Indiana foram convidados.

O ministro anunciou a decisão durante uma sessão que decorreu no parlamento paquistanês, tendo sublinhado que a União Indiana não tem sequer estatuto de observador no contexto da Organização para a Cooperação Islâmica, que reúne 57 Estados.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita é esperado hoje na capital paquistanesa, onde vai fazer contactos com o Governo no sentido do desanuviamento da atual situação militar -- a mais grave entre o Paquistão e a União Indiana desde os anos 1970.

Entretanto, responsáveis pela Autoridade da Aviação Civil do Paquistão comunicaram que o espaço aéreo paquistanês vai continuar fechado a todos os voos domésticos e internacionais.

O espaço aéreo do Paquistão está fechado desde quarta-feira, altura em que foi divulgado o derrube de dois aviões de combate da União Indiana que sobrevoavam o país.

Os pilotos dos dois aviões, que conseguiram ejetar-se, foram capturados sendo que um deles está internado num hospital militar paquistanês devido a ferimentos.

De acordo com as autoridades militares de Islamabad, o outro piloto vai ser entregue à União Indiana, mas ainda não se conhecem os detalhes relacionados sobre a forma como vai decorrer o processo de entrega do militar que continua preso.

Por outro lado, e pela terceira noite consecutiva, registaram-se disparos de artilharia nas zonas de fronteira na província de Caxemira.

