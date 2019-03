Tudder, a aplicação que ajuda a encontrar o par perfeito para vacas e bois

No Reino Unido está a ser um sucesso. Um terço dos produtores de gado usam a aplicação Tudder quer ajuda a encontrar o "par perfeito" para vacas e bois. No caso de uma vaca-leiteira, explica o criador da aplicação, regista o desempenho quanto ao volume de leite produzido, conteúdo proteico, etc. e “é mais seguro na questão da compatibilidade”. A empresa não vai ficar por aqui. Promete lançar, em breve, uma aplicação para criadores de ovelhas.