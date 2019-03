Vários feridos em confrontos na Argélia

Várias pessoas ficaram feridas depois de confrontos entre manifestantes e polícia na Argélia. Isto em mais um dia de protestos um pouco por todo o país contra a possibilidade do Presidente, Abdelaziz Bouteflika, cumprir um quinto mandato.

Na capital, as autoridades lançaram gás lacrimogéneo e dispararam tiros enquanto os manifestantes responderam com pedras e pequenos focos de incêndio. Os ânimos exaltaram-se ainda mais quando se aproximaram do Palácio Presidencial.

O Presidente da Argélia, atualmente com 81 anos, sofreu um AVC há seis anos e desde então raramente é visto em público.

As eleições no país estão marcadas para abril.