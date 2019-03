Vídeo mostra colisão de navio russo contra ponte na Coreia do Sul

Segundo as autoridades locais, ninguém ficou ferido depois de um navio russo de seis toneladas ter colidido contra a ponte Gwangan, na costa sudeste da Coreia do Sul, na quinta-feira.

A bordo do cargueiro foi encontrado o capitão, bêbado, com um nível de álcool de 0,086% na corrente sanguínea, três vezes superior ao permitido na lei. Apesar disso, as autoridades ainda não confirmaram se o capitão estava ao comando quando ocorreu o acidente.

Após a colisão, a embarcação, de quase seis toneladas e com uma carga de 1,4 toneladas, deu a volta e continuou o percurso na direção oposta, até ser intercetada pela guarda costeira local. A ponte foi fechada por precaução, depois do nível inferior ficar danificado.

Já dentro do navio, as autoridades interrogaram a tripulação, mas não determinaram como ocorreu a colisão nem por que razão o cargueiro seguia na direção oposta, em vez de se dirigir para a cidade de Vladivostok, como estava planeado.