O último reduto do Daesh

A tomada do último bastião do Daesh na Síria está a provocar a fuga de milhares de civis, e muitos são crianças, que estão sozinhas e que se dizem órfãos de guerra. Vão ser agora agora entregues aos cuidados da UNICEF. Mas as autoridades querem também perceber se estes menores não terão sido abandonados por elementos do próprio Daesh.