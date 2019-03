Ataques jihadistas no norte da Síria fazem 33 mortos nas forças do regime

Pelo menos 33 combatentes das forças do regime sírio foram mortos este domingo em vários ataques jihadistas no norte da Síria, anunciou uma organização não-governamental.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), este terá sido o dia mais mortífero em seis meses para as forças leais ao regime nesta região.

Os ataques tiveram lugar apesar de um acordo entre russos e turcos concluído em setembro para instaurar uma "zona desmilitarizada" entre os setores rebeldes e as regiões adjacentes controladas pelo governo nas regiões de Idleb, Hama e Alepo.

O acordo permitiu evitar uma ofensiva de envergadura do regime sírio, mas não tem sido integralmente respeitado, com o regime a bombardear esporadicamente a região e os jihadistas a rejeitarem uma retirada, continuando os combates para reforçarem a sua posição.

Este domingo de madrugada teve lugar um primeiro ataque jihadista na província de Hama contra duas posições de forças do regime, ofensiva que fez 27 mortos, segundo um balanço do diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane. Seis atacantes também morreram.

Fonte militar, citada pela agência oficial Sana, confirmou os ataques contra posições do exército sírio e a existência de mortos e feridos, mas sem avançar qualquer balanço.

Na província vizinha de Latáquia, uma ofensiva de um outro grupo jihadista provocou seis mortes nas forças do regime, indicou o OSDH.

A guerra na Síria começou em 2011 após a repressão pelo regime de manifestações a exigir democracia. O conflito tornou-se mais complexo com o envolvimento de grupos jihadistas e de forças estrangeiras e já fez mais de 360 mil mortos e milhões de deslocados.



Lusa