Confrontos durante festas de Carnaval no Rio de Janeiro fazem dois mortos

Confrontos durante duas festas de Carnaval no norte do Estado brasileiro do Rio de Janeiro fizeram neste domingo dois mortos e 11 feridos, informou a Polícia Civil à imprensa.

Segundo a Polícia Civil, o confronto de que resultou duas vítimas mortais e seis feridos ocorreu no bairro Marechal Hermes, no norte do Rio de Janeiro, onde existiu uma troca de tiros entre grupos rivais.

Os mortos são um adolescente e um homem de 38 anos, estando o caso a ser investigado pela Divisão de Homicídios.

O outro confronto aconteceu no bairro Rocha Miranda, também no norte, onde um homem de 42 anos atropelou várias pessoas durante uma festa de rua. Pelo menos cinco foliões ficaram feridos, incluindo um bebé de 11 meses e uma criança de três anos.

O Carnaval do Rio de Janeiro, no Brasil, que é considerada a maior festa a céu aberta do mundo, começou oficialmente na sexta-feira.

A segurança foi reforçada através de câmaras de segurança com reconhecimento facial e do controlo policial, sendo mobilizados diariamente 3.480 guardas para o sambódromo e 5.493 para as ruas, sendo que 430 veículos são utilizados exclusivamente para operações na via pública.

Lusa