Papa autoriza abertura dos arquivos de Pio XII em 2020

Pelas regras do arquivo secreto Vaticano, os documentos referentes ao pontificado que se cruzou com a Segunda Guerra Mundial estão ainda no chamado "período fechado", a ser trabalhados por um grupo restrito de investigadores autorizados pela Igreja.

Com esta decisão, todos os investigadores podem ter acesso ao espólio de Pio XII, um papa acusado de se ter remetido ao silêncio ou mesmo de ter sido conivente com o nazismo.

A Grande Reportagem da SIC "Arquivo Secreto Vaticano", emitida em 2012, revelou alguma dessa documentação, já desclassificada nos últimos anos, e que sustenta que Pio XII atuou discretamente para salvar judeus perseguidos ou presos na ocupação nazi de Itália.