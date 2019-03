Aconteceu a 6 de março

1480

Ratificação do Tratado de Alcáçovas entre Portugal e Espanha, que reconhece a soberania portuguesa sobre a Madeira, os Açores, a Guiné, Cabo Verde e Fez.

1912

O biscoito Oreo é criado, em Nova Iorque, pela Nabisco, que é uma divisão do grupo empresarial americano Kraft Foods. O biscoito consiste em duas bolachas redondas de chocolate e um recheio doce com sabor de baunilha.

1980

A escritora Marguerite Yourcenar, 76 anos, é a primeira mulher eleita para a Academia Francesa.

1983

O partido democrata-cristão do chanceler alemão Helmut Kohl vence as eleições gerais na RFA. No Parlamento entram, pela primeira vez, deputados do partido Os Verdes.

1994

Morre a antiga atriz e ministra grega da Cultura, Melina Mercouri.

2005

Três quadros de Edvard Munch são roubados de um hotel na Noruega, meio ano após o roubo de o "Grito" (na foto) e a "Madona", do Museu de Munch, em Oslo.

2016

Morre, aos 94 anos, Nancy Reagan, antiga primeira-dama dos Estados Unidos.

2017

É implantado o primeiro dispositivo de assistência circulatória interno, conhecido como "coração artificial", em Portugal, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, pela equipa dirigida pelo cirurgião José Fragata.

2017

Os primeiros 24 refugiados da comunidade yazidi chegam a Portugal num voo proveniente da Grécia.

2018

Uma das obras, considerada das mais relevantes, da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, "L'Incendie 1", é leiloada pelo valor recorde de 2,2 milhões de euros, em Londres.

2018

Morre, aos 75 anos, John Sulston, cientista britânico, um dos pioneiros da descodificação do genoma humano, galardoado com o Nobel da Física em 2002.