Donald Trump realiza último desejo de doente terminal

O Presidente dos Estados Unidos e o filho Eric concretizaram na terça-feira o desejo de um doente em estado terminal. Jay Barrett, que sofre de fibrose quística, foi surpreendido com um telefonema de Donald Trump.

O homem de 44 anos deixou o hospital no fim de semana e começou a receber cuidados paliativos na casa da irmã, que ajudou a preparar a surpresa, depois de Jay ter manifestado o desejo de contactar o Presidente norte-americano antes de morrer.

Apesar de ser “100% democrata”, a irmã recorreu às redes sociais para concretizar o pedido. Depois de muitos e-mails enviados para a Casa Branca, Jay recebeu um telefonema na terça-feira. Do outro lado da linha estava Donald Trump.

Parte da conversa foi partilhada em vídeo no Youtube, e divulgada pelo New Haven Register. “Continua a lutar”, pediu o Presidente, que ainda teve tempo para elogiar Jay, chamando-lhe “bonito”, depois de ter visto uma fotografia do homem.

Confesso apoiante de Obama em 2008, Jay revelou que se apaixonou pela campanha presidencial de Trump imediatamente. Espera poder ainda visitar Washington D.C. e ver Trump reeleito nas presidenciais de 2020.