Este é o carro mais caro de sempre

Criação da Bugatti, foi vendido e ocupa agora a posição de carro mais caro do mundo. O valor exato da venda não foi revelado, mas sabe-se que terá custado ao comprador anónimo pelo menos 10 milhões de euros.

O modelo construído para celebrar o 110.º aniversário da marca destronou o antecessor, um Rolls-Royce Sweptail, vendido por pelo menos nove milhões de euros.

Este “La Voiture Noire” conta com um motor de 1.500 cavalos de potência e 16 cilindros. Tem seis tubos de escape e, apesar de não ter sido revelado pela marca, acredita-se que possa chegar aos 100 quilómetros/hora em apenas 2.4 segundos.

Pierre Albouy

É uma homenagem ao Bugatti Type 57 SC Atlantic, que contou apenas com quatro modelos produzidos entre 1936 e 1938. O Presidente da marca, Stephan Winkelmann, diz que o carro mais caro de sempre é uma combinação de “tecnologia extraordinária, estética e luxo extremo”.

Apesar de não ter sido divulgado o nome do comprador, a Bugatti revelou que é um “entusiasta da marca”. A imprensa internacional diz que o novo dono do “La Voiture Noire” será Ferdinand Piech, neto do fundador da Porsche.