Gémeas siamesas separadas regressam ao Butão

Nima e Dawa estão de regresso a casa, ao Butão, depois de em novembro terem sido operadas no hospital infantil Royal Children's Hospital, em Melbourne, na Austrália. A cirurgia, que terminou com sucesso e contou com uma equipa de 18 profissionais, durou cerca de seis horas.

A equipa médica acredita numa recuperação completa das crianças, que estão a aprender a andar. Regressam agora a casa numa viagem que dura cerca de 22 horas acompanhadas pela mãe e dois auxiliares. À sua espera têm a família, que preparou uma celebração de boas-vindas.

“Elas ainda gostam de estar juntas” contou a mãe citada pela ABC, confessando que as gémeas ainda dormem na mesma cama.