ONU preocupada com medidas dos Estados Unidos contra imigração

A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou hoje preocupação sobre as novas medidas dos Estados Unidos que restringem a imigração de cidadãos na América Central.

Bachelet disse que o Protocolo de Proteção de Migrantes (MPP) dos Estados Unidos, em vigor desde janeiro, "restringe o acesso ao asilo e a outras formas de proteção de direitos humanos e obriga os migrantes a esperarem do outro lado da fronteira pelos trâmites dos processos sem os procedimentos e as salvaguardas exigidas".

Michelle Bachelet, que apresentou hoje o relatório anual sobre os direitos humanos, em Genebra, recordou as frequentes separações de pais e filhos migrantes detidos nos Estados Unidos sublinhando que milhares de crianças são afetadas pelas medidas impostas pelas autoridades norte-americanas.

Bachelet disse que os grupos de imigrantes de El Salvador, Guatemala e Honduras que se dirigem para os Estados Unidos refletem o "fracasso" das políticas de desenvolvimento, com "violações dos direitos que acabam por provocar profundas desigualdades".

Sobre o mesmo assunto, a Alta Comissária elogiou as iniciativas do México sobre a imigração frisando que o governo mexicano "está a esforçar-se para mudar as políticas que previam a detenção e deportação de migrantes centrando-se agora na proteção dos direitos, incluindo oportunidades de regularização".