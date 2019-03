Ministério Público brasileiro diz que política indígena de Bolsonaro é inconstitucional

O Ministério Público Federal brasileiro descreveu como "inconstitucionais" as principais medidas anunciadas pelo Governo do Presidente Jair Bolsonaro para modificar a política que afeta a população indígena do país, foi divulgado esta quinta-feira.

Num estudo técnico hoje conhecido, o Ministério Público Federal questiona a constitucionalidade e validade jurídica de dois decretos e uma medida provisória que o Presidente Bolsonaro publicou pouco depois de assumir o seu mandato, no dia 1 de janeiro.

O documento, refere um comunicado divulgado pelo órgão, afirma que a "política indigenista instituída por tais decretos viola o estatuto constitucional indígena e os direitos dos povos a serem previamente consultados sobre qualquer medida que os afete, como está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)".

Mais concretamente, o Ministério Público Federal pronunciou-se contra a decisão de Bolsonaro de transferir do Ministério da Justiça para o da Agricultura - que defende os interesses dos grandes proprietários rurais - a responsabilidade de delimitar as reservas indígenas.

Manifestou-se ainda contra a medida que converte a Fundação Nacional do Índio (Funai), organismo responsável pela política indígena e que era dependente do Ministério da Justiça, numa entidade ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

"Ao transferir a delimitação de terras (indígenas) para o Ministério da Agricultura, a norma coloca em conflito os interesses dos povos indígenas com a política agrícola do Governo", alega o Ministério Público Federal. Consideram ainda que os interesses indígenas também estão em conflito com os do Ministério da Mulher.

Dessa forma, o Ministério Público Federal "defende que a delimitação das terras indígenas deve voltar a ser da responsabilidade do Ministério da Justiça, que seria um mediador imparcial em caso de conflito de interesses".

