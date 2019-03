Presidente do Brasil poderá ser afastado do cargo devido a vídeo obsceno

Jair Bolsonaro está a ser criticado pela divulgação de um vídeo considerado obsceno para criticar os festejos do Carnaval. O Presidente brasileiro foi um dos alvos dos desfiles do sambódromo, onde venceu a escola da Mangueira, com um desfile em que procurou contar a história alternativa do Brasil.