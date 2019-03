Aconteceu a 8 de março

1500

A armada de Pedro Álvares Cabral larga do Tejo, rumo ao Brasil.

RENZO GOSTOLI/ AP

1857

Operárias nova-iorquinas da indústria têxtil fazem uma greve pela igualdade de salários e a redução da jornada de trabalho para dez horas. São fechadas na fábrica onde, entretanto, se declarara um incêndio, e cerca de 130 mulheres morrem queimadas.

Em 1910, numa conferência internacional de mulheres realizada na Dinamarca, foi decidido, em homenagem àquelas mulheres, comemorar o 8 de março como "Dia Internacional da Mulher".

AP/ Arquivo

1914

Fernando Pessoa cria o heterónimo Alberto Caeiro e começa a escrever "O Guardador de Rebanhos".

1965

Guerra do Vietname. Os EUA desembarcam 3500 fuzileiros no Vietname do Sul.

Horst Faas/ AP

1985

Portugal obtém o estatuto de observador na Comissão Especial sobre a Carta das Nações Unidas.

Bebeto Matthews/ AP

2003



Começam as emissões regulares do canal SIC Mulher.

2006

É apresentado o Cartão do Cidadão.

2007

A nova lei do aborto é aprovada, na Assembleia da República, pelo PS, PCP, BE, Verdes e 21 deputados do PSD.

Tiago Petinga

2014

Desaparece o Boeing 777-200 da Malasya Airlines, que descolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim.