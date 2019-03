Ativistas de África lançam carta a líderes mundiais a pedir ações concretas pelas mulheres

Quarenta ativistas pela igualdade de género de 15 países de África lançaram hoje, dia internacional da mulher, uma carta aberta aos líderes mundiais a pedir ações concretas, e não promessas, em prol da igualdade das mulheres.

"Nós queremos a implementação e responsabilização, a todos os níveis - este ano na cimeira do G7 para o Reaprovisionamento do Fundo Global; dos líderes da União Africana e dos líderes locais.

Queremos as vossas ações e não palavras; financiamento para prosseguir com as vossas promessas; e políticas que contrariem a prática. Fazer nascer o direito e medidas inteligentes para todos", lê-se no documento.



Para se acelerar o progresso da humanidade são necessárias mudanças com as mulheres para que se promova a união e não a divisão, consideram. E as mulheres precisam de ter assento na mesa das decisões -- "porque não se pode mudar o que não se vê", defendem os ativistas no documento.



"Nós não precisamos só da vossa simpatia, nós queremos ações. Porque nenhum de nós será igual até que todos sejam iguais", refere a missiva aos líderes mundiais.



A carta acusa ainda os líderes mundiais de terem prometido promover a igualdade de género e dar mais poder às mulheres até 2030, mas de pouco ou nada terem feito para atingir o objetivo.

"No atual estado de progresso, seriam necessários mais 108 anos. Isto é inaceitável.

Nós precisamos de progresso genuíno, não de grandes promessas", afirmam os ativistas.

Os ativistas signatários, "na linha da frente do combate pela igualdade de género e pobreza", tal como se descrevem na carta, defendem que o combate contra a pobreza se faz com "justiça e igualdade".



Lusa