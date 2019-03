Mulheres que fizeram história

Saúde

Elizabeth Blackwell (1821-1910)

Nascida em Inglaterra, Elizabeth Blackwell foi a primeira mulher no mundo a licenciar-se em medicina, em 1849, na "New York Medical College". Desde então dedicou a sua vida à educação feminina na área da medicina.

Letitia Mumford Geer (1852-1935)

Nova-iorquina, Leticia Geer inventou, em 1899, a seringa. Contribuiu para o avanço da medicina do século XIX e, até os dias de hoje, as seringas continuam a ter por base o modelo criado por Letitia.

Sofia Ionescu-Ogrezeanu (1920-2008)

Nascida na Roménia nos anos 20, Sofia foi a primeira neurocientista e neurocirurgiã do mundo.

Política

Carolina Beatriz Ângelo (1878-1911)

Médica, republicana e sufragista, Beatriz Ângelo foi a primeira mulher a votar em Portugal, nas eleições realizadas para a Assembleia Nacional Constituinte, no dia 28 de maio de 1911. Conseguiu votar por ter recorrido ao tribunal, cuja decisão foi a seu favor. Contudo, o voto feminino foi introduzido em Portugal apenas em 1931 e só após o 25 de Abril de 1974 se consagrou o sufrágio universal.

Tecnologia

Heddy Lammar (1914-2000)

Atriz de Hollywood e proviente de Viena, Heddy Lammar teve uma forte contribuição para a tecnologia: criou um sistema de comunicação para as Forças Armadas dos Estados Unidos durante a 2ª Guerra Mundial, que deu origem ao wi-fi dos dias de hoje.

Margaret Heafield (1936)

Heafield foi a mulher que permitiu que o homem pisasse a lua. Enquanto engenheira, integrou a equipa do projeto Apollo da NASA. Em 2016, o Presidente Barack Obama condecorou Hamilton com a Medalha Presidencial da Liberdade pela sua contribuição no primeiro voo para a lua.

Moda e Beleza

Estée Lauder (1908-2004)

Nova-iorquina e oriunda de Queens, Estée Lauder fundou a sua própria marca de cosméticos com apenas quatro produtos, em 1946, e foi uma das pioneiras na área.

Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971)

Gabrielle Chanel nasceu numa pequena vila, em França. Fundou a marca icónia Coco Chanel, que marcou várias gerações, com a ajuda do seu companheiro, Arthur Capel. Na altura, era apenas uma chapelaria mas rapidamente se expandiu para o mundo da moda. O "tailleur" e o lançamento do perfume Chanel nº 5 são marcas de sucesso que Chanel teve nos anos 20. Durante a II Guerra Mundial, Coco trabalhou como enfermeira e foi exilada para a Suíça por se ter envolvido com um oficial nazi. Em 1954, voltou a Paris e retomou o seu negócio de alta costura.