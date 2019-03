Entre as vítimas estará a autarca de Tairara, Doris Villegas, que viajava com o marido e a filha.

Segundo a imprensa colombiana, o piloto deu o alerta de emergência pelas 10:40, menos cinco horas que em Portugal. Uma hora depois, o aparelho caiu na zona de La Bendición, perto de Villavicencio.

A bordo estariam pelo menos nove passageiros e três tripulantes.

Equipas de resgate estão no local. Ainda não são conhecidas as causas do acidente.