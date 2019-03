Autorcarro explodiu no centro de Estocolmo, na Suécia

A explosão ocorreu no túnel Klarat, no centro de Estocolmo. De acordo com o site Aftonbladet o autocarro bateu acidentalmente na entrada do túnel danificando o depósito de gás que está colocado no tejadilho. Segundo testemunhas a explosão foi imediata e acompanhada de chamas fortes.

Duas ambulâncias foram enviadas para o local. O autocarro estava fora de serviço e não transportava passageiros.

Vídeos colocados no Twitter mostram uma coluna de fumo visível a vários quilómetros de distância.

O acidente terá ocorrido por volta das 11:00. Nas imagens, pode ver-se que a explosão causou grandes nuvens de fumo negro. Há dezenas de bombeiros no local a proceder aos trabalhos de rescaldo.