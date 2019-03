Avião da Etiópia Airlines despenhou-se com 157 pessoas a bordo. Não há sobreviventes

Última atualização 11:12

Oito passageiros eram de nacionalidade chinesa, de acordo com a televisão estatal de Pequim.

O Governo português está a acompanhar a ocorrência através da representação diplomática em Nairóbi.

Ainda não uma lista oficial da nacionalidade dos passageiros não se sabe por isso se há portugueses entre as vítimas da queda do avião.

A aeronave terá caído seis minutos após a descolagem, da capital da Etiópia, por volta das 8h30, hora local, 5h30 em Lisboa.

Um vídeo da Flightradar e mostra o curto percurso que o avião fez até cair.

Governo da Etiópia já emitiu uma mensagem de condolências para as famílias das vítimas do acidente.

A bordo seguiam 149 passageiros e 8 membros da tripulação. Não há, para já, nenhuma informação quando às causas do acidente. O aparelho, um 737 da Ethiopian Airlines tinha como destino Nairóbi, a capital do Quénia.

A Ethiopian Airlines é membro da Star Alliance (a mesma que integra a transportadora portuguesa TAP) desde dezembro de 2011 e, de acordo, com o 'site' da aliança, trata-se da companhia de bandeira da Etiópia e líder em África.



A Ethiopian Airlines foi fundada em 21 de dezembro de 1945 e a sua rede abrange Europa, América do Norte, América do Sul, África, Médio Oriente e Ásia, ligando as cidades em todo o mundo.