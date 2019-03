Deputados argelinos abandonam Parlamento para apoiarem protestos contra presidente

Os deputados de seis partidos da oposição argelina abandonaram hoje a sessão do Parlamento em protesto pela decisão do presidente Abdelaziz Buteflika, no poder desde 1999, de se apresentar a um quinto mandato consecutivo apesar de gravemente doente.

Os deputados pertencentes à FFS, RCD, MSP, PT, Frente Futuro e El Bina saíram do hemiciclo pouco antes da aprovação de três novas leis, provenientes do Governo de coligação.

De seguida, reuniram-se no exterior para exprimir o seu apoio aos amplos protestos populares que agitam o país desde há três semanas.

Protestos contra a recandidatura de Bouteflika

A 3 de fevereiro, os quatro partidos da coligação no poder na Argélia (FLN, RND, TADJ e MPA) anunciaram o seu apoio à candidatura de Bouteflika a um quinto mandato nas presidenciais de 18 de abril.

Aos protestos juntaram-se hoje juízes e médicos, para além de outros profissionais liberais.

As mobilizações iniciaram-se há vários meses nos campos de futebol contra a opção de Bouteflika, 82 anos, se recandidatar à reeleição para um quinto mandato.

A 22 de fevereiro, saíram para as ruas do país, dias antes de o regime suspender a inauguração do novo aeroporto de Argel, à qual deveria assistir o Presidente.

Os protestos têm vindo a intensificar-se todas as sextas-feiras e passaram a constituir um protesto popular de milhões de cidadãos contra a corrupção de um regime dominado pelas Forças Armadas e serviços secretos e que se enquistou progressivamente desde o fim da guerra de libertação de oito anos, iniciada em 1954 e que culminou com o fim do jugo colonial da França em 1962.

A pressão da rua tem sido mantida diariamente pelos estudantes, uma ação que o regime tentou reduzir ao antecipar por dez dias as férias universitárias, que se iniciaram domingo em todo o país.

Saúde débil de Abdelaziz Bouteflika

Na presidência desde 1999, Bouteflika sofreu em 2013 um "derrame cerebral" que afetou as suas faculdades físicas e o impediu de fazer campanha nas presidenciais do ano seguinte, que voltou a vencer apesar dos protestos de uma oposição muito controlada.

Desde então não se exprime em público, move-se numa cadeira de rodas manejada pelo seu irmão Saïd e as suas aparições públicas são raras e, em geral, reduzidas a imagens gravadas pela televisão estatal por motivo do Conselho de ministros ou de visitas de altos dignitários estrangeiros.

Bouteflika não viaja há muito para o estrangeiro e nos dois últimos anos cancelou no último momento, por "recaídas de saúde", reuniões já confirmadas com altos responsáveis estrangeiros, incluindo a chanceler alemã Ângela Merkel e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman.

Com Lusa