Saúde pública tunisina fortemente criticada após a morte de 12 bebés

A morte de 12 recém-nascidos em quatro dias numa grande maternidade de Tunes, devido a uma infeção contraída no hospital, revela, segundo especialistas, o fracasso da saúde pública na Tunísia, um sector "em estado de emergência".

Dos 20 recém-nascidos internados na maternidade do complexo hospitalar de Rabta, 11 prematuros de sete e oito meses morreram na quinta e na sexta-feira e mais um morreu no domingo, indicou hoje à imprensa a ministra da Saúde interina, Sonia Ben Cheikh.

Após a indignação causada por estas mortes, consideradas reveladoras do descalabro do sistema de saúde pública, o ministro da Saúde, Abderraouf Chérif, demitiu-se no sábado do cargo e foi substituído por Sonia Ben Cheikh.

De acordo com os elementos preliminares de um inquérito em curso, os recém-nascidos morreram de uma infeção nosocomial (processo infeccioso produzido por bactérias adquiridas no hospital), precisou a ministra interina.

Um inquérito sanitário e outro judicial foram abertos no sábado para determinar as causas e as responsabilidades destas mortes.

"Todo o sector da saúde está num estado de emergência! Há problemas neste sector! Os profissionais lançaram alertas 20.000 vezes!", frisou Sonia Ben Cheikh, acrescentando que todos deveriam "ser obrigados a enfrentar as suas responsabilidades".

A ministra interina apelou nomeadamente para "reformas para restaurar a confiança" entre os cidadãos e os profissionais do sector da saúde pública.

Desde a sua independência, em 1956, que o desenvolvimento do sector da saúde sempre ocupou o topo da lista de prioridades da Tunísia, que dispõe atualmente de uma sólida rede, com 166 hospitais e 2.100 centros de saúde, segundo dados oficiais.

Mas nos últimos anos, os serviços públicos sofreram "uma regressão" e "não respondem às necessidades dos cidadãos", sublinham especialistas e observadores.

A 14 de julho do ano passado, o chefe do serviço de reanimação neonatal do Hospital Militar de Tunes, Mohamed Douagi, alertou para a situação na maternidade, onde nascem 15.000 crianças por ano.

O serviço de reanimação neonatal ficou apenas com "a chefe de serviço e os seus dois assistentes" após a saída de médicos, sublinhou então Douagi, acusando o Governo de tentar poupar num sector "moribundo". Muitos médicos abandonam a Tunísia em busca de melhores condições de trabalho no estrangeiro.

Em 2017, três centenas de médicos foram trabalhar para a Europa e para países do Golfo, indicou o Ministério da Saúde tunisino, citado pela agência de notícias francesa AFP.

Em 2018, o sector debateu-se com a falta de medicamentos em todo o país, uma situação que causou profunda preocupação na Ordem Nacional dos Médicos e noutros organismos da Saúde e desencadeou a indignação de muitos tunisinos.

Já em 2016, a opinião pública da Tunísia tinha ficado chocada com um caso de 'stents' [Notes:endoprótese expansível] fora do prazo implantados em 107 doentes em diferentes regiões do país.

