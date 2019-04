Bombeiros de Paris temem não conseguir travar propagação das chamas

Os bombeiros de Paris temem não conseguir travar a propagação das chamas na catedral de Notre-Dame, na capital francesa.

"Não temos certeza de poder deter a propagação no campanário norte. Se este colapsar, podem imaginar a extensão dos danos", disse o general Jean-Claude Gallet, comandante da brigada dos bombeiros sapadores de Paris.

No combate às chamas estão cerca de 400 bombeiros, que combatem o incêndio no interior e no exterior da catedral.

O incêndio na catedral de Notre-Dame de Paris começou cerca das 18:50 locais (17:50 em Portugal) e atingiu toda a estrutura do edifício, segundo o porta-voz do monumento, André Finot.

Cerca de uma hora depois de ter começado o incêndio, o pináculo de Notre-Dame desmoronou-se.

Os bombeiros disseram que o incêndio terá começado no sótão da catedral e admitiram que a situação poderá estar ligada aos trabalhos de reabilitação do edifício, que é o monumento histórico mais visitado da Europa.

A catedral de Notre-Dame foi edificada em 1163 e iniciou a função religiosa em 1182, embora os trabalhos de construção tenham prosseguido até 1345.



Lusa