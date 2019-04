"Vi pessoas a chorar, vi pessoas em desespero a pôr as mãos na cabeça"

O jornalista da SIC Guilherme Monteiro, que está em Paris, diz que os franceses estão incrédulos perante a dimensão do incêndio na catedral de Notre Dame. Adiantou ainda que a polícia de investigação francesa já se encontra no local para apurar as causas deste incêndio.