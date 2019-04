Governo da Unidade Nacional da Líbia acusa Khalifa Haftar de tentar golpe de estado

O vice-primeiro-ministro da Líbia acusa o general Khalifa Haftar de tentar um golpe de estado através do confronto militar.

Desde o início do mês que o líder das forças rebeldes conduz uma ofensiva contra Tripoli, a capital do país. Os combates já fizeram pelo menos 174 mortos e 758 feridos.

A Líbia vive em instabilidade política desde o fim do regime de Kadhafi em 2011. Duas forças discutem o poder, o Governo da Unidade Nacional, reconhecido internacionalmente, e as forças rebeldes no leste do país, lideradas por Haftar.